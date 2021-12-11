РИАМО - 11 дек. В субботу в Подмосковье и Москве прогнозируется переменная облачность без осадков и до минус 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит минус 13 - минус 11 градусов, в Подмосковье - минус 16 - минус 11 градусов. Скорость порывов ветра будет не более 10 м/с. Атмосферное давление превысит климатическую норму на 15 единиц.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет повышенное. Геомагнитный фон в регионе ожидается неустойчивый.

Людям с бронхиальной астмой рекомендуют ограничить пребывание на свежем воздухе и держать при себе необходимые лекарства.