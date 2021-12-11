РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. Более 80 добровольцев городского округа Домодедово получили волонтерские книжки, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

10 декабря в молодежном центре «Победа» состоялась торжественная церемония вручения, приуроченная ко Дню добровольца в России.

Почетными гостями церемонии стали заместитель главы администрации городского округа Домодедово Юлия Терещенко, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин и другие.

Для гостей прошла творческая программа, а также добровольцы приняли участие в розыгрыше 25 призов.