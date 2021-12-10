РИАМО - 10 дек. Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задержали 27-летнего мужчину, которые подозревается в краже сварочного аппарата, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

К полицейским обратился за помощью 32-летний местный житель. Он рассказал, что его знакомый, который находился в гостях в Ликино-Дулево похитил принадлежащий ему инструмент. Нанесенный материальный ущерб составил 80 тыс. рублей.

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали 27-летнего местного жителя. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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