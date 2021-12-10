РИАМО - 10 дек. В оперативно-дежурную смену ЦУКС 10 декабря в 4:49 поступило сообщение о возникшем пожаре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в жилом доме в деревне Федцово в Наро-Фоминском городском округе. Для его тушения привлекли 3 единицы техники и 9 человек. Дальнейшая информация уточняется.

За минувшие сутки в регионе произошел 21 техногенный пожар. На их тушение были направлены 186 спасателей и 53 единицы техники.

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