РИАМО - 10 дек. Крупнейший в России завод полного цикла производства вычислительной техники и телеком-оборудования появится на территории подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна». Предприятие Yadro Fab Dubna сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год. Об этом сообщает пресс-служба компании Yadro.

Общая площадь завода составит порядка 40 тыс. кв. м. Он будет включать цеха по производству многослойных печатных плат, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции, а также современный складской комплекс площадью свыше 3,5 тыс. кв. м.

«Это уникальный проект по масштабу и сложности производственных систем, которые здесь будут использоваться. Проект очень амбициозный не только по сложности, но и по срокам. Коллеги планируют завершить строительство в предельно сжатые сроки», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Технологические возможности нового завода позволят обеспечить крупносерийное производство полного цикла как текущего, так и перспективного продуктового портфеля группы компаний Yadro. К примеру, это серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и т. д.

«Мы активно поддерживаем инвесторов, решивших локализовать свое производство на территории области. ОЭЗ «Дубна» – уникальная площадка технико-внедренческого типа в России. Компания Yadro стала ее резидентом. В скором будущем здесь в полную силу заработает крупнейший в стране инновационный завод по производству уникальных микропроцессоров. Это даст области порядка 600 дополнительных высококвалифицированных рабочих мест», – добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено, то картина с производством российского железа «серьезно поменяется».

«Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат – цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке. Только по многослойным крупным печатным платам производственные мощности в России фактически утроятся за счет одного этого предприятия. Мы считаем, что Московская область и Дубна – это лучшее и самое комфортное место для инженеров, для IT-специалистов, это и другие передовые предприятия здесь оказались не случайно», – отметил Духин.

Управляющий директор компании Yadro Алексей Шелобков подчеркнул, что сейчас идет планомерное движение к выводу на глобальный рынок российской инженерной продуктовой компании, как полноправного участника мировой технологической индустрии.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак добавил, что инициатива компании Yadro крайне актуальная на сегодняшний день.

«Завод обеспечит снижение зависимости отечественных производителей вычислительной техники от международных производственных партнеров», – пояснил он.

Запуск нового завода планируется в первом квартале 2023 года.

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