РИАМО - 10 дек. В городском округе Пущино завершен капитальный ремонт резервного топливного хранилища. Его введут в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Хранилище не работало с 2010 года. 25 сентября 2021 года муниципалитет заключил контракт на капремонт хранилища. Сейчас на объекте проходят пуско-наладочные работы.

Резервное топливное хранилище предназначено для обеспечения теплом жителей городского округа Пущино. Всего благодаря ему улучшится теплоснабжение домов для 21 тыс. человек.

«Ввод в эксплуатацию резервного топливного хранилища позволит гарантировать автоматический перевод работы котлов с газового на дизельное топливо, при перебоях в газоснабжении котельной г. о. Пущино», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Капитальный ремонт хранилища проведен в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэфффективности» на 2018-2024 годы.