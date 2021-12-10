РИАМО - 10 дек. Все меры поддержки в Подмосковье доступны предпринимателям в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Наша задача – обеспечить бесшовный процесс оказания поддержки бизнесу, поэтому все программы поддержки в Подмосковье переведены в электронный формат. Субсидии на покупку и лизинг оборудования, оформление льготных займов, компенсация затрат на маркетплейсы – все это и многое другое за счет цифровизации процессов доступно в электронном виде», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева на всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация».

По ее словам, такой подход упрощает процесс подачи заявления для бизнеса. Кроме того, он позволяет Мининвесту Подмосковья максимально расширить круг потенциальных получателей поддержки. В результате только по программам субсидирования затрат на оборудование в этом году ведомство получило около 1,5 тыс. заявок.

Министр отметила, что несмотря на высокий уровень цифровизации всех сфер деятельности в регионе, эти процессы продолжают активно развиваться. Московская область находится в центре этого развития. В частности, на территории региона сейчас создается инфраструктура для цифровой промышленности – реализуются сразу несколько крупных проектов строительства Центров обработки данных (ЦОД).

Также Зиновьева сообщила о развитии в регионе электронной промышленности. Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе за первые 10 месяцев этого года составил 112,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом, как подчеркнула Зиновьева, эта отрасль наращивает потенциал для дальнейшего роста. К примеру, в Дубне стартовало строительство крупнейшего в России серийного производства вычислительной техники полного цикла компании Yadro Fab Dubnа. Предприятие запустят уже в 2023 году.

Подмосковье поучаствует в тест‑запуске упрощенного налогового режима для малого бизнеса>>