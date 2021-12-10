РИАМО - 10 дек. Сотрудничество в рамках инвестиционного проекта по строительству фармацевтического производственного-логистического комплекса будет расширено. В частности, объем инвестиций в предприятие вырастет более чем в вдвое, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Фармкомпания ОАО «Авексима» и АО «Корпорация развития Московской области» заключили дополнительное соглашение о расширении сотрудничества. Партнером проекта выступает национальный фармацевтический дистрибьютор «ФК Гранд Капитал». Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, площадь участка для проекта вырастет с 20 до 33 га.

«Это позволит инвестору расширить проект, который будет реализован в две очереди. Инвестиции в реализацию проекта будут увеличены с 3 до 6,5 млрд рублей, а количество рабочих мест вырастет с 1000 до 1450 человек», – отметила Зиновьева.

На будущем предприятии в городском округе Солнечногорск будут производить жидкие стерильные, твердые и мягкие лекарственные формы. Также там создадут выделенное производство противоопухолевых препаратов, антибиотиков β-лактамного ряда, биотехнологических препаратов.

По словам гендиректора корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина, расширение проекта усилит позицию региона как инвестплощадки с развитой научно-исследовательской деятельностью и внедрением наукоемких технологий при разработке новых препаратов. Также это создаст высококвалифицированные рабочие места.

С ним согласна генеральный директор АО «Авексима» Елена Ткаченко. Она отметила, что партнерство с фармацевтическим дистрибьютором «ФК Гранд Капитал» позволит оперативно доставлять произведенные препараты в любую точку России по стандарту GDP.

«Важное значение для выбора размещения такого высокотехнологичного производства является высокий потенциал Московской области в подготовке квалифицированного персонала для работы на современном фармацевтическом оборудовании», – сказала Ткаченко.

Гендиректор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко отметил, что на базе производственных мощностей фармпроизводители получат современную площадку для контрактного выпуска продукции. Также им помогут передовые маркетинговые программы продвижения, разработанные дистрибьютором.

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