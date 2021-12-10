РИАМО - 10 дек. Жители и гости Подмосковья накануне и во время новогодних праздников смогут посетить экскурсии в нескольких муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Все мероприятия входят в губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Принять участия в экскурсиях можно по предварительной записи.

С 11 декабря в Павловском Посаде будут проводиться пешеходные экскурсии «Павловский Посад купеческий» и «Лабзинский городок».

В городском округе Серпухов до 24 декабря пройдут пешеходные и автобусные экскурсии. Жители и гости Подмосковья посетят историческую часть Серпухова, крупнейшую картинную галерею, ферму «Русский страус». Также предусмотрена экскурсия «Новый год в Серпухове».

В конце декабря пройдут экскурсии в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» и в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» в городском округе Чехов.

В Воскресенском городском округе для жителей и гостей муниципалитета подготовят экскурсию-променад по парку Кривякино «Зима в русской усадьбе».

В музеях предприятий народных художественных промыслов городского округа Мытищи пройдут следующие мероприятия: выставка «Федоскино – родина русской лаковой миниатюры», обзорная экскурсия в музее Жостовской фабрики декоративной росписи и экскурсия на производство шкатулок на Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи.

Также в Музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» состоится экскурсия «Знакомство с экспозициями на тематических площадках».

Бесплатно можно будет посетить обзорную эксурсию по постоянной экспозиции в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в городском округе Щелково.

Также жители и гости Подмосковья смогут в рамках экскурсий посетить усадьбу Середниково, Спасский храм и музей «Путевой дворец» в городском округе Солнечногорск.

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