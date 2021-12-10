РИАМО - 10 дек. В Московской области пройдет ледовое шоу «Ледниковый период». Первые выступления состоятся уже 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Концертные программы проходят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Минкульт Московской области организует выступления звезд российского фигурного катания совместно с Первым каналом. Продюсером шоу стал чемпион Европы и мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

На катках, в парках и на площадях подмосковных муниципалитетов перед жителями выступят Албена Денкова, Максим Ставиский, Екатерина Боброва и Макар Запорожский, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева, Максим Шабалин, Артем Федорченко, Алексей Усков и Алексей Ягудин.

В каждую программу входит 10 танцевальных номеров. Продолжительность выступлений составит 45 минут. Посмотреть творческие номера можно будет бесплатно.

Первое выступление пройдет 11 декабря в городском округе Долгопрудный в парке между улицами Академика Лаврентьева и Спортивной в 18:00.

В городском округе Щелково концерт состоится 12 декабря на хоккейной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: улица Центральная, дом № 73, стр. 2. Начало в 18:00.

18 декабря артисты будут выступать в городском округе Серпухов в парке «Питомник» в 17:00. В тот же день выступления состоятся в городском округе Домодедово. Здесь шоу пройдет на площади 30-летия Победы в 20:00.

В городском округе Люберцы фигуристы 19 декабря выступят в парке культуры и отдыха «Наташинский парк». Начало выступления в 17:00. В тот же день в 20:00 артисты представят свои творческие номера в городском округе Балашиха в парке «Пехорка».

25 декабря «Ледниковый период» придет в парк Малевича в Одинцовском городском округе – здесь выступление состоится в 17:00. В ту же субботу в 20:00 шоу состоится в городском округе Красногорск. Здесь жителей и гостей муниципалитета будут ждать на улице 70-летия Победы в деревне Путилково.

В воскресенье 26 декабря шоу пройдет в Сергиево-Посадском городском округе в парке Скитские пруды на улице Вифанская. Артисты начнут выступать в 17:00. Наконец в тот же день фигуристы выступят перед жителями городского округа Королев в Центральном городском парке им. М.И. Калинина. Начало состоится в 20:00.

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