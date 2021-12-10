РИАМО - 10 дек. Гражданам, которые получают пенсионные выплаты первого числа каждого месяца в отделениях «Почты России», перечислят деньги за январь 2022 года в декабре 2021, сообщает URA.ru.

Как сообщили изданию в одном из региональных отделений Пенсионного фонда РФ, те россияне, кто получает пенсию в почтовых отделениях первого числа каждого месяца, выплатят в конце декабря вторую пенсию.

«Почта России» сократила число нерабочих дней и граждане, которым пенсия поступает третьего числа, получат свои выплаты вовремя. Это связано с нерабочими днями в начале января.

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