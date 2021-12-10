РИАМО - 10 дек. ООО «Солар Кремниевые Технологии» выкупит два земельных участка суммарной площадью около 11 га на территории бывшего Подольского химико-металлургического завода. Сейчас здания завода используются обществом для производства, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

ООО «Солар Кремниевые Технологии» занимает здания завода с 2017 года и производит в них монокристаллические и мультикристаллические кремниевые пластины для участников рынка солнечной энергетики. На производстве компании заняты 380 сотрудников.

На этой неделе Минмособлимущество согласовало решение о выкупе обществом земельных участков под зданиями.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что производственный комплекс компании «Солар Кремниевые Технологии» в Подольске ежегодно производит более 31 млн кремниевых пластин для создания фотоэлектрических модулей. Это солнечные батареи, которые направлены на получение большого количества экологически чистой энергии.

Подольские фотоэлектрические модули использовались для строительства Самарской, Ставропольских и Астраханских солнечных электростанций. В 2022-2024 годах компания планирует увеличить производство пластин.

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