РИАМО - 10 дек. Зимний сезон является периодом повышенного травматизма, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при выходе на лед для катания на коньках, запуске фейерверков и прочих зимних активностях. При этом особую внимательность зимой стоит проявить при управлении автомобилем, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Он отметил, что в случае возникновения происшествия нужно незамедлительно звонить по номеру экстренной службы «112».
Чтобы избежать попадания в опасные ситуации в зимний период следует помнить о следующих правилах: кататься на коньках и лыжах можно исключительно в предназначенных для этого местах, нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, внимательно переходить дорогу в гололед, использовать световозвращающие элементы в одежде, управлять автомобилем с особой осторожностью.
Также в зимнее время суток особенно важно контролировать детей и доходчиво разъяснять им правила поведения, осторожность особенно важна для них при переходах дороги и играх возле водоемов. Помимо прочего, взрослым необходимо соблюдать правила перевозки детей в автомобилях. Детское автокресло необходимо использовать для детей в возрасте до семи лет.
С приближением новогодних праздников популярным развлечением становятся фейерверки и салюты, представляющие повышенную опасность. Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками и хлопушками строго запрещено. Согласно статистике, неправильное обращение с пиротехническими изделиями является одной из частых причин обращения граждан в травмпункты в зимний период.
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