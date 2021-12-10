РИАМО - 10 дек. Зимний сезон является периодом повышенного травматизма, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при выходе на лед для катания на коньках, запуске фейерверков и прочих зимних активностях. При этом особую внимательность зимой стоит проявить при управлении автомобилем, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, именно поэтому важно формирование навыков безопасного поведения в зимнее время года у детей и взрослых. Жителям и гостям Подмосковья необходимо проявить бдительность и внимательность», - подчеркнул зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он отметил, что в случае возникновения происшествия нужно незамедлительно звонить по номеру экстренной службы «112».

Чтобы избежать попадания в опасные ситуации в зимний период следует помнить о следующих правилах: кататься на коньках и лыжах можно исключительно в предназначенных для этого местах, нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, внимательно переходить дорогу в гололед, использовать световозвращающие элементы в одежде, управлять автомобилем с особой осторожностью.

Также в зимнее время суток особенно важно контролировать детей и доходчиво разъяснять им правила поведения, осторожность особенно важна для них при переходах дороги и играх возле водоемов. Помимо прочего, взрослым необходимо соблюдать правила перевозки детей в автомобилях. Детское автокресло необходимо использовать для детей в возрасте до семи лет.

С приближением новогодних праздников популярным развлечением становятся фейерверки и салюты, представляющие повышенную опасность. Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками и хлопушками строго запрещено. Согласно статистике, неправильное обращение с пиротехническими изделиями является одной из частых причин обращения граждан в травмпункты в зимний период.

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