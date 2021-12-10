РИАМО - 10 дек. Две новые площадки по приему крупногабаритных отходов открылись в Лобне и Электростали в рамках подмосковного экологического проекта «Мегабак», сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

«На сегодняшний день мы уже открыли 54 площадки «Мегабак» в 51 городском округе. К проекту присоединились городской округ Электросталь и городской округ Лобня», - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Лобне площадку «Мегабак» разметили по адресу: улица Гагарина, вл. 8. В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратился врип главы городского округа Евгений Баришевский, который поздравил жителей с открытием новой площадки.

Площадка «Мегабак» в Электростали появилась по адресу: ул. Журавлева, д.4. Церемонию открытия провела первый заместитель главы городского округа Ольга Печникова, она поблагодарила присутствующих за неравнодушное отношение к экологии Подмосковья и поздравила с новым пунктом приема крупногабаритных отходов.

Все площадки «Мегабак» обустроены по рекомендациям подмосковного министерства ЖКХ: твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение и парковка для удобства жителей муниципалитета, также на них расположены 12 фракций для различного вида КГО. Имеется резервная площадь для ее возможного расширения.

Отмечается, что на новых площадках запущен буккроссинг: каждый житель может оставить прочитанную книгу и взять взамен принесенные другими жителями. Кроме того, на территории площадки расположены специальные стеллажи для детских игрушек, где у жителей есть возможность обменяться ими.

На данный момент пункты приема вторсырья «Мегабак» в Подмосковье собрали около 65 тыс. кубометров крупногабаритных отходов.

Адреса всех открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и официальных порталов участвующих муниципалитетов и региональных операторов. Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9 до 18, кроме понедельника.

Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

Экологический проект «Мегабак» запущен в Подмосковье два года назад. В рамках проекта любой житель может бесплатно сдать на площадку бумагу, стекло, пластик, старую бытовую технику, ненужную мебель и другие КГО, которые будут отправлены на переработку.

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