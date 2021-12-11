РИАМО - 11 дек. В Серпуховском музее в субботу пройдет мастер-класс по изготовлению голладской плитки. Процесс включает в себя глазирирование, а обжиг произведут сотрудники музея, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие начнется в 14:00. Оно имеет возрастное ограничение, его могут посетить все, кто старше 12 лет.

Участники мастер-класса смогут продегустировать настоящий голландский кофе в музейном кафе и принять участие в тематической экскурсии по выставке «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».