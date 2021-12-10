РИАМО - 10 дек. Геопортал Подмосковья запустил систему, позволяющую жителям региона наблюдать за качеством воздуха в области в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
Он отметил, что до конца 2021 года в регионе будет установлено еще 90 постов контроля воздуха. К этому времени система мониторинга охватит 31 городской округ Подмосковья.
Места размещения 90 постов определили жители Подмосковья в 2021 году в ходе голосования на портале «Добродел». Часть из них уже установлена.
Данные экологического мониторинга воздуха могут видеть жители Егорьевска, Клина, Солнечногорска, Электрогорска, Домодедова, Раменского округа, Лобни, Королева, Одинцовского округа, Истры и Волоколамского округа.
Сейчас онлайн-система контроля качества воздуха работает в тестовом режиме, специалисты продолжают работать над сервисом. Данные с автоматических постов контроля доступны на Геопортале Подмосковья по ссылке.
В настоящее время количество анализируемых концентраций веществ в воздухе Подмосковья варьируется в зависимости от локации и интенсивности выбросов, число показателей – от 5 до 12. По словам главы Минэкологии Подмосковья, говорить о достаточно точной картине качества воздуха можно уже сегодня.
Так, получаемых данных уже достаточно, чтобы инспекторы эконадзора своевременно получали информацию и могли оперативно устанавливать и привлекать к ответственности виновников загрязнения воздуха.
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