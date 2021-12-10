РИАМО - 10 дек. Система услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ работает для жителей Подмосковья 5 лет, сегодня она интегрирована с региональным порталом госуслуг. С помощью системы жители могут взаимодействовать с управляющими организациями, ТСЖ, органами власти, а также получать различные услуги в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

ГИС ЖКХ предлагает жителям Подмосковья услуги по оплате коммунальных счетов, проверке показаний приборов учета, а также позволяет проконтролировать работу управляющих организаций и узнать стоимость выполняемых ей работ. Также через сервис жители региона могут направить обращение в местные органы власти.

На портале ГИС ЖКХ можно получить информацию о плановых отключениях коммунальных ресурсов, о действующих тарифах и о запланированном капитальном ремонте. Помимо прочего, в системе можно проводить общие собрания собственников в электронном виде, обсуждать вопросы и проблемы с соседями на форуме.

В рамках развития системы ГИС ЖКХ планируется интегрировать ее со всеми региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить взаимодействие с единым порталом «Госуслуг». Это позволит оптимизировать процесс размещения информации и исключить дублирование данных.

«Изменения здесь глобальны по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Жители региона максимально быстро, просто и удобно могут подать заявку на предоставление жилищно-коммунальной услуги, сообщить о нарушении, произвести все платежи, принять участие в общем собрании», - рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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