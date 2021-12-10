РИАМО - 10 дек. Московская область примет участие в эксперименте по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) для части микро- и малых предпринимателей. Мероприятие заработает с 1 июля 2022 года и продлится до конца 2027 года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Московская область примет участие в пилотном запуске упрощенного налогового режима для малого бизнеса. Введение АУСН поспособствует снижению нагрузки на предпринимателей и позволит им сконцентрироваться на развитии. Этот режим создан для компаний с численностью сотрудников до 5 человек и годовым доходом до 60 млн рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также в эксперименте помимо Подмосковья будут участвовать Москва, Калужская область и Республика Татарстан. Первые полгода АУСН будет применяться только к новым налогоплательщикам, а затем — ко всем остальным.

Введение АУСН упростит предоставление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы в фонды не уплачиваются. При этом для работников будет сохранен действующий порядок пенсионного обеспечения и социального страхования.

Налоговая база будет определяться в автоматическом режиме непосредственно налоговыми органами на основании данных контрольно-кассовой техники, банков и сведений, внесенных налогоплательщиком в личном кабинете.

Чтобы стать участником эксперимента предпринимателям нужно подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через банк-партнер, в котором у него открыт счет.

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