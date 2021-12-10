РИАМО - 10 дек. Московская область примет участие в эксперименте по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) для части микро- и малых предпринимателей. Мероприятие заработает с 1 июля 2022 года и продлится до конца 2027 года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Также в эксперименте помимо Подмосковья будут участвовать Москва, Калужская область и Республика Татарстан. Первые полгода АУСН будет применяться только к новым налогоплательщикам, а затем — ко всем остальным.
Введение АУСН упростит предоставление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы в фонды не уплачиваются. При этом для работников будет сохранен действующий порядок пенсионного обеспечения и социального страхования.
Налоговая база будет определяться в автоматическом режиме непосредственно налоговыми органами на основании данных контрольно-кассовой техники, банков и сведений, внесенных налогоплательщиком в личном кабинете.
Чтобы стать участником эксперимента предпринимателям нужно подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через банк-партнер, в котором у него открыт счет.
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