РИАМО - 10 дек. Возгорание в столичной больнице №67 им. Л.А. Ворохобова на улице Саляма Адиля оперативно потушили, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Ранее в 9-этажном здании медучреждения в одном из кабинетов на 8-м этаже начался пожар. Прибывшие расчеты развернули штаб пожаротушения.

Как выяснилось позже, в кабинете вспыхнуло складируемое оборудование на площади 5 кв. м.

В 20:18 пожар локализовали, а в 20:20 – ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.





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