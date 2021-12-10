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Пелагия Тихонова
В Москве стартовал традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Мероприятия продлятся до 9 января. Все они пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
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Пелагия Тихонова
В оформлении преобладает золотой цвет, разные оттенки красного, а также белый, серебро и сочная зелень лапника.
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Пелагия Тихонова
Площадь Революции украсили в купеческом стиле: яркими многослойными бусами, искусственным мехом и вставками в виде камней-самоцветов.
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Пелагия Тихонова
Все это отсылает к украшениям москвичек и новогоднему оформлению домов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На Тверской площади кедры украсили 10 км гирлянд. Там будет играть музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Для каждого найдется место на этой площадке. Первая ее часть выделена для взрослых и украшена арт-объектами в виде масок и вееров.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Другая - создана для детского бала по мотивам «Щелкунчика». Гости увидят игрушки-щелкунчики в человеческий рост и смогут покататься на лошадке-качалке.
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Пелагия Тихонова
В дни фестиваля рядом с ЦУМом на Кузнецком Мосту будет открыта галерея дизайнерских елок.
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Пелагия Тихонова
У каждой из 15 лесных красавиц свои уникальные украшения, а объединила их всех тема «Елки больших городов. Новогодние традиции».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Елки установлены на 26 столичных площадках.
©
РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Открытие фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
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