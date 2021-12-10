РИАМО - 10 дек. Сегодня на территории Троицкого и Новомосковского округов создано более 267 тыс. рабочих мест в различных сферах, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«С рабочими местами есть положительная динамика. Если сравнивать количество мест на момент присоединения (новых территорий - ред.), их было 84 тысячи, а сегодня уже 267 тысяч рабочих мест на территории ТиНАО», – сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в новой Москве появились вакансии в сфере производства, логистики, программирования. Также есть места в социальной сфере и здравоохранении.

Согласно данным ноября, в Москве безработица сохраняется на уровне меньше 1%. Разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тыс. человек.

В Москве безработица сохраняется на уровне меньше 1%>>