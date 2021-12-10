РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. Часть платной парковки, которая выходит на дорогу в микрорайоне Южный, к осени передадут в муниципальную собственность, сообщил глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Собственник парковки на ул. Курыжова, д. №25 ранее поставил забор прямо на дороге. В октябре с собственником была договоренность о его сносе в течение месяца, но забор так и остался.

«К сожалению те договоренности, которые с собственником забора были достигнуты, он не выполнил. <…> Мы сейчас начинаем процедуру изъятия этого участка согласно существующему законодательству. Единственный нюанс, что это история долгая – порядка восьми месяцев она займет, но по-любому, этот участок перед парковкой, мы, я думаю, к середине лета или осени изымем. Сделаем там дополнительные парковочные места на 60-70 машин», - сказал Ежокин.

Он также отметил, что в микрорайоне Южный обязательно появится еще одна бесплатная парковка.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино», а также экоферму «Калачево».