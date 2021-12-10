РИАМО - 10 дек. Средняя стоимость 1 «квадрата» жилья на территории Троицкого и Новомосковского округов сегодня составляет около 200 тыс. рублей. Эта сумма выросла вдвое за последние годы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Для ТиНАО это достаточно высоко, ведь лет 10 назад было около 100 тысяч за квадратный метр», – сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что повышение стоимости недвижимости в ТиНАО идет из-за активного развития инфраструктуры: появилось больше дорог, строится больше новых станций метро.

На данный момент около 63% покупателей жилья в ТиНАО составляют москвичи. При этом большая часть из них – молодые семьи от 25 до 35 лет.

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