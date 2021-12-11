РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Премьера мюзикла Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес» состоится в Балашихинском ДК «Савввино» в субботу, начало в 17:00.

Пластинка «Алиса в Стране чудес» с музыкой В. Высоцкого по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла была опубликована студией «Мелодия» в 1976 году. Спустя 45 лет Московская областная филармония, вдохновившись этой пластинкой, представляет свой вариант — сценическую версию мюзикла.

Взрослым сказка напомнит любимую пластинку, которую они слушали когда-то, а детям поможет познакомиться с замечательной музыкой и текстом. Исполнителями главных ролей в постановке являются солисты Молодежного музыкального театра Московской областной филармонии. Мюзикл идет в сопровождении уникального коллектива — Государственного оркестра «Гусляры России» (художественный руководитель — народный артист России Юрий Евтушенко, главный дирижер — заслуженный артист России Максим Евтушенко.

Герои мюзикла — молодые люди, увлеченные компьютерными играми, которые во время спектакля превращаются в персонажей игры из сказки: в Алису, Шляпника, Чеширского кота или Попугая-пирата. На большом экране зритель может наблюдать за игрой и становиться ее соучастником. В спектакле много пластических номеров.

Вход на мероприятие осуществляется без QR-кода. Билеты для сотрудников и друзей можно приобрести с 10% скидкой по промокоду - дети10 на сайте listim.com.

Премьерные спектакли также пройдут в декабре текущего года в Дзержинском и Фрязине.