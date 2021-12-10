РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. На домодедовской экоферме «Калачево» к маю 2022 года появится молодое поголовье коз, что позволит производить сыры из собственного молока, сообщил руководитель экофермы Арсен Авакимов.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино», а также экоферму «Калачево».

«У нас на территории находится поголовье коз в количестве 56. В Австрии купили, разместили, сейчас они прошли карантин, начинаем процесс покрывания. То есть к маю у нас уже будет молодое поголовье, у коз начнется лактационный период, начнем уже варить козьи сыры из своего молока», - сказал Авакимов.

На этой ферме производят хлебобулочные изделия и сыр из коровьего и козьего молока.