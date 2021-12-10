РИАМО - 10 дек. Три туристических проекта Московской области стали победителями VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Так, гастрономический фестиваль «Русский холодец» стал лидером в командном конкурсе туристских брендов «Диво России – Золотой бренд». В этой же номинации третье место занял «Коломенский трамвай». Он также стал первым в подноминации «Городские экскурсии» номинации «Туристические маршруты и экскурсии».

Кроме того, документальный фильм «И клятву верности сдержали…» взял серебро в номинации «Документальные фильмы».

Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций или видеороликов «Диво России» проводится с 2013 года. В этот раз он прошел в очном формате с 7 по 9 декабря. Церемония награждения прошла 9 декабря в Нижнем Новгороде.

Всего в конкурсе в 2021 году представили порядка 1,2 тыс. видеороликов, а также около 300 фильмов, телерепортажей, видеоблогов и более 100 фоторепортажей.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>