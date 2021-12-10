РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в пятницу составила 3 сантиметра, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. На десятый день патрулирования водных объектов толщина льда на Пахре в районе поселка Дубровицы стала равной 2-3 см.

Происшествий или несчастных случаев не выявлено. Продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду.

Жителей округа попросили не выходить на лед, так как безопасной считается толщина льда не менее 7 см.