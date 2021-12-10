РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В следующем году на племенном заводе «Повадино» в подмосковном Домодедове возведут новый современный комплекс, сообщил представитель племзавода «Повадино» Игорь Сергиенко.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино», а также экоферму «Калачево».

«В следующем году мы запланировали строить новый современный комплекс на 1,2 тыс. голов. Это нужно для того, чтобы оптимизировать (процессы - ред.), потому что, чтобы проехать все 5 комплексов, всех покормить, нам нужно проехать примерно 54 км. А везти нужно ежедневно до 200 тонн кормов», – сказал Сергиенко.

Он отметил, что новый комплекс позволит содержать больше коров в одном месте.

«С января мы запланировали эту ферму на реконструкцию. Если сейчас у нас все коровы пристегнуты, то там они будут ходить свободно, у них у всех будут свои лежаки», – добавил Сергиенко.

Всего в племзаводе более 5 тыс. коров с учетом молодняка. Из них 2,3 тыс. – поголовье дойного стада. Недавно на ферму закупили еще 126 новых высокопродуктивных коров голштинской породы