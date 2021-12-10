РИАМО - 10 дек. В городском округе Лыткарино в ДК «Центр молодежи» 16 декабря подведут итоги Московского областного конкурса «Наше Подмосковье – моя гордость».

Главной целью конкурса является совершенствование форм и методов системного подхода к патриотическому воспитанию детей и молодежи.

В этом году в конкурсе приняло участие свыше 2,5 тыс. обучающихся Московской области. Работы конкурсантов рассматривались в 4 номинациях: «Сочинение», «Рисунок», «Видеоролик и презентация» и специальная номинация «МедиаПрорыв».

Почетными гостями церемонии награждения станут военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов, а также руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» в Московской области Валерий Анисимов, журналист и копирайтер Александра Томей.

В этом году компания «Чистая линия» выступила в качестве партнера конкурса. Все победители и призеры смогут бесплатно посетить смотровую площадку в «Москва-Сити» «Panorama 360» в Башне Федерация.

Московский областной конкурс «Наше Подмосковье – моя гордость» прошел в регионе уже в 4-й раз. В 2021 году организаторами конкурса выступил военный комиссариат Московской области совместно с региональным отделением движения «Бессмертный полк России» в Московской области.