РИАМО - 10 дек. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство частного медицинского центра на Гражданской улице в Коломне, застройщиком выступит индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба ведомства.

Медицинский центр будет рассчитан на прием детей и взрослых. Планируется оснащение 10-15 кабинетов оборудованием для оказания стоматологических услуг. Врачи центра будут работать в две смены.

Благодаря строительству объекта общей площадью 1477,7 квадратных метров в муниципалитете будет создано 100 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Застройщик планирует завершить возведение центра в 2022 году. Планируемый объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей.