РИАМО - 10 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новые и строящиеся объекты в районе Алтуфьевский, в частности – реконструированный кинотеатр «Марс». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В 2022 и 2023 годах в рамках программы «Мой район» в Алтуфьевском планируется завершить строительство Северо-Восточной хорды и реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Также планируется обустроить соединительный участок между Путевым проездом и дублером Алтуфьевского шоссе.

В рамках программы уже был проведен ремонт надземного пешеходного перехода на Алтуфьевском шоссе. Также были установлены 2 станции велопроката и реконструировано здание Диагностического центра № 5. В здании бывшего кинотеатра «Марс» после реконструкции был открыт районный общественный центр, а рядом с ним обустроили сквер с прудом.

Сейчас в «Марсе» уже работают магазины и службы быта повседневного спроса. В общественном центре создана безбарьерная среда и вся необходимая для инвалидов инфраструктура. При этом в ближайшее время в «Марсе» вновь откроют кинозал на 285 мест, 5 из них – для колясочников.

«В этом году мы реализовали крупный проект комплексного благоустройства сквера «Марс», который является сердцем Алтуфьевского района. Недавно здесь был открыт обновленный кинотеатр, ставший общественным центром. В будущем году планируем завершить строительство легкоатлетического манежа», – отметил Собянин.

Также в Алтуфьевском районе идет строительство легкоатлетического манежа для спортшколы № 82. Работы стартовали в мае 2017 года. Там планируется обустроить беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и с шестом, съемный сектор для толкания ядра и другие объекты. Сейчас объект готов на 94% и градоначальник поручил ускорить завершение строительства манежа.

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