РИАМО - 10 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Международный день прав человека провел рабочую встречу с председателем Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Вы продолжительное время успешно и добросовестно работаете на этом важном направлении. Всегда принимаете участие в наиболее сложных, острых ситуациях, чтобы защитить людей, чтобы справедливость восторжествовала. Хочу поблагодарить за эту работу вас и ваших коллег, которых вы объединяете. Рассчитываю, что в дальнейшем эта обратная связь, являющейся сегодня нормой жизни, будет у нас такой же заметной составляющей», – сказал Воробьев.

Юденич отметила, что по сравнению с 2018 и 2019 годами количество обращений в совет выросло втрое. При этом две трети обращений связаны со здравоохранением. По ее словам, формат и структура этих обращений существенно изменились.

«Если в 1-ю волну пандемии люди жаловались на то, что не едет скорая, не госпитализируют людей без ковида, то сейчас такого рода обращений стало меньше. Это значит, что алгоритмы работают. Если такие обращения и случаются, то я уже знаю, кому звонить, и проблему системно отрабатывают Минздрав, главы», – добавила Юденич.

Еще одна горячая тема – QR-коды. Воробьев отметил, что в этом чувствительном вопросе важно быть предельно аккуратными, не доставлять лишних хлопот и гарантировать права жителей.

«Это борьба коллективная, а не в одиночку, чтобы пандемия, наконец, отступила. Здесь нужно разъяснять, терпеливо давать ответы на вопросы тем, кто занимает иную позицию. Вчера президент говорил, что нужно быть очень тактичными и в вопросах вакцинации, и введении QR-кодов. Надо действовать, как и прежде, с душой», – сказал глава региона.

На заседании СПЧ при президенте 9 декабря Владимир Путин поставил задачу содействовать организациям, оказывающим помощь бездомным. Данную тему Воробьев также обсудил с Юденич.

«Мы уже поддерживаем в этом направлении общественные организации. Прошу вас подготовить предложения, обязательно их рассмотрим. Наша задача – помогать всем, кто находится в беде или тяжелой ситуации», – заключил губернатор.

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