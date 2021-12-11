РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В субботу в школе №32 микрорайона Кузнечики Подольска пройдет первенство городского округа по спортивному метанию ножа, сообщают организаторы соревнований.

Состязаться будут девочки и мальчики 12-13 лет на дистанции 3 метра и девушки и юноши 14-15 и 16-17 лет на дистанции 3, 5 и 7 метров. Соревнования начнутся в субботу в 8:30 и завершатся к 17:30.

На первенстве выявят сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивную сборную команду городского округа и подготовки к областным соревнованиям.

Участвуют все спортсмены, допущенные к соревнованиям в два этапа. В финал выберут 8 лучших спортсменов предварительного этапа (10 серий по 3 ножа). Победители и призеры в каждой из спортивных дисциплин определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства побеждает тот, у кого наибольшее количество баллов в последней серии.

Победителей и призеров наградят дипломами, памятными призами и подарками. При выполнении нормативов победителям присвоят взрослые и юношеские разряды.

Школа №32 находится на улице Академика Доллежаля, 27.