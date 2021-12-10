РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове за три года уничтожили 1 тыс. га борщевика, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации Домодедова Федор Миронов.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино» и экоферму «Калачево».

«В целом, в Домодедове программа (по борьбе с борщевиком – ред.) успешно реализуется. Есть, куда работать, но за три года мы 1 тыс. гектаров уничтожили», - сказал Миронов.

Он отметил, что борьба с борщевиком в округе ведется тремя способами: скос, обработка гербицидами и засеивание на месте борщевика многолетних трав.

Миронов добавил, что в нынешнем году административная комиссия по материалам администрации наложила 2,2 млн рублей штрафов за неубранный борщевик.