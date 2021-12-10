РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В пятницу в Балашихе вручили ключи от квартир в новостройках, их обладателями стали 9 детей-сирот и лица, оставшиеся без попечения родителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в помещении Центра управления регионом Балашихи. Ключи от новых квартир вручил председатель совета депутатов городского округа Геннадий Попов. 9 детям-сиротам предоставили однокомнатные квартиры площадью не менее 29 кв. м. Жилье обеспечено самым необходимым для жизни.

Такая возможность предоставляется детям-сиротам ежегодно благодаря областной госпрограмме «Жилище». С новоиспеченными владельцами квартир заключили договоры специализированного найма сроком на 5 лет, которые им дают как определенные права, так и обязанности.

По словам начальника территориального отдела управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Балашихе Ирины Киосы, обладатели жилья должны содержать предоставленные квартиры в хорошем состоянии и оплачивать содержание квартиры. В эти 5 лет органы опеки будут проверять, как содержатся предоставленные помещения, каким образом они используются.

«Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать другим лицам эти помещения нельзя. Через 5 лет собирается комиссия с участием органов опеки, администрации, где смотрят, в каких условиях проживает ребенок, а также нет ли условий, говорящих, что ребенок живет в трудной жизненной ситуации», - подчеркнула Киоса.

«Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать другим лицам эти помещения нельзя. Через 5 лет собирается комиссия с участием органов опеки, администрации, где смотрят, в каких условиях проживает ребенок, а также нет ли условий, говорящих, что ребенок живет в трудной жизненной ситуации», - подчеркнула Киоса.

Наличие долгов является основанием для перезаключения договора специализированного найма еще на 5 лет. Если у комиссии нет никаких замечаний, ребенку выдают разрешение на приватизацию жилья.

Одной из 9 обладательниц ключей от новой квартиры стала Регина Бурмистрова. Девочка планирует заселиться в свое жилье после Нового года, когда сделает ремонт. Она рассказала, что очень счастлива этому прекрасному подарку к Новому году.

«Я очень благодарна тем, кто неравнодушен к детям-сиротам, кто помогает и поддерживает нас. У меня в квартире очень красиво, уютно и светло, просторные комнаты и большая кухня. Есть пожарная сигнализация. Я очень хочу черно-белую кухню и мраморные полы, а комнату сделаю в розовом стиле», - подчеркнула Бурмистрова.

Всего в этом году жилье в Балашихе получат 45 детей, оставшихся без попечения родителей. Остальные 6 ключей вручат до конца года. Квартиры предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.