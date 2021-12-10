РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове около 60 юных жителей, достигших 14-летнего возраста, получили свои первые паспорта, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная церемония вручения состоялась в администрации Домодедова.

Ребят поздравили заместитель главы администрации Юлия Терещенко, депутат Молсоблдумы Олег Жолобов, прокурор Домодедова Николай Развозжаев, уполномоченный по правам человека в Домодедове Ирина Машукова и председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тамара Романова.