РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове в лаборатории «Мираторга» проводят 800 тыс. ДНК-исследований в год, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации Домодедова Федор Миронов.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино» и экоферму «Калачево».

«Мираторг» у нас вложил 10 млрд рублей в крупный центр переработки. Лаборатория там - четвертая в мире. До этого мы заказывали лабораторные исследования по стаду в Америке. <…> 800 тыс. исследований ДНК в год проводится, и мы договорились, что наши хозяйства тоже смогут пользоваться этой лабораторией», - сказал Миронов.

Он отметил, что в среднем хороший бычок в день может прирастать на 900 г живого веса, а генетика нужна, чтобы увеличивать качество мяса, свойства мяса.