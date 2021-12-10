РИАМО - 10 дек. Члены комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям рекомендовали парламенту поддержать установку новых памятников в столице. Композиции будут посвящены Герою России, экс-министру МЧС Евгению Зиничеву и историку Владимиру Гурье, сообщила пресс-служба Мосгордумы.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, законопроект об установке памятников уже готов к рассмотрению. Согласно документу, скульптурно-архитектурную композицию, посвященную историку и общественному деятелю, профессору Владимиру Гурье и российскому студенчеству, появится у главного входа в Московского педагогического государственного университета в районе Хамовники.

С идеей построить памятник выступил проректор МПГУ в связи с 150-летием основания вуза, которое будет отмечаться в ноябре 2022 года. Свои заключения дали независимая искусствоведческая экспертиза, департамент культурного наследия Москвы и Москомархитектура, совет депутатов муниципального округа Хамовники одобрили предложение.

Второй памятник предполагается посвятить Герою России, министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генералу армии Евгению Зиничеву. Он трагически погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебного долга.

Установить памятник в его честь предложило Российское военно-историческое общество. Местом возведения должен стать сквер имени Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково. Депутаты муниципального округа Фили-Давыдково поддержали проект.

Как отметил председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, члены комиссии единодушно поддержали установку обоих памятников, однако были и замечания.

«Вместе с тем в ходе обсуждения был высказан ряд замечаний к композиции, посвященной Герье. В частности, вопросы возникли к образу изображения российского студенчества. Прозвучали пожелания к авторам доработать это произведение, чтобы в полной мере отразить задуманную идею», – сказал Воскресенский.

По словам начальника управления специальных городских объектов департамента культурного наследия Москвы Антона Курносова, место для будущего памятника Евгения Зиничева выбрано удачно. Сквер имени Дмитрия Михайлика, где в будущем появится монумент, посвящен герою и ветерану МЧС.

«Кроме того, в данном месте складывается уже полномасштабный ансамбль произведений монументально-декоративного искусства на тему героических подвигов сотрудников МЧС», – добавил Курносов.

Член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Игорь Бускин заметил, что в Москве устанавливают памятники только в честь особенно выдающихся людей.

«Первым из установленных в городе памятников-статуй (до этого в память о людях и событиях воздвигали только храмы и часовни) стала знаменитая скульптура Минина и Пожарского на Красной Площади работы Ивана Мартоса. Это была дань памяти людям, спасшим Россию в Смутное время, сохранившим нашу страну независимой», – сказал Бускин.