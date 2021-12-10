РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове хозяйствам, занимающимся молочным животноводством с более чем 2 тыс. коров, льготируют земельный налог, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации округа Федор Миронов.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино» и экоферму «Калачево».

«Мы (домодедовская администрация - ред.) приняли решение совета депутатов о том, что мы льготируем земельный налог, и они платят порядка всего 5% от стоимости. <...> Мы четко прописали в своем решении, что мы льготируем это только тем, у кого поголовье не менее 2 тыс. голов коров», - сказал Миронов.