РИАМО - 10 дек. Пробки в столице в вечерний час пик пятницы достигли максимального значения в 10 баллов. Практически стоит МКАД, Третье транспортное и Садовое кольца, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В центре почти парализовано движение на всех главных улицах столицы: стоит Новый Арбат, Тверская, Моховая, Театральный и Лубянский проезды, а также Воздвиженка, Зубовский бульвар и другие.

Сильные пробки отмечаются на шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте, проспекте Мира, Дмитровском шоссе, Ленинградском проспекте и других трассах.

К 20 часам в городе прогнозируют снижение загруженности дорог до 6 баллов, к 21 часу – до 4 баллов.

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