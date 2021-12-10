РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В нынешнем году городской округ Домодедово вошел в топ-4 Подмосковья по производству зерна, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации Домодедова Федор Миронов.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино», а также экоферму «Калачево».

«Показатели мы улучшили, и в этом году Домодедово впервые вошло не в топ-5 по зерновым, а в топ-4. Мы - четвертое место в области, и 6,6% зерна по области производим мы», - сказал Миронов.

Он также отметил, что Домодедово также дает 8% мяса от всего производства Московской области.