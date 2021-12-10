РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове за год производят более 50 тыс. тонн молока, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации Домодедова Федор Миронов.

В пятницу для журналистов и блогеров округа провели встречу, в ходе которой показали племзавод «Повадино» и экоферму «Калачево».

«В Домодедове у нас почти 7000 голов коров всего, именно дойного стада. <...> Молока мы даем от области 8%, от регионального уровня. Это более 50 тыс. тонн молока», - сказал Миронов.

Он добавил, что в Домодедове два племзавода - «Барыбино» и «Повадино», а также один агрозавод - «Ямской».