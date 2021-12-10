РИАМО - 10 дек. В администрации городского округа Мытищи прошло торжественное вручение первых паспортов, приуроченное ко Дню Конституции Российской Федерации. По поручению главы округа Виктора Азарова девяти юным жителям Мытищ первый в их жизни документ вручила заместитель главы администрации Наталья Гречаная, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы с вами граждане Подмосковья – жемчужины нашей страны. Это замечательный регион, где есть все, чтобы реализоваться. Независимо от того, какую профессию вы выберете, вы должны оставаться людьми, преданными своей Родине», – подчеркнула Наталья Михайловна.

Она отметила, что, получая самый главный документ в своей жизни, ребята помимо прав берут на себя определенную ответственность. Поэтому вместе с паспортом и обложкой для него, поздравлениями от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Мытищи Виктора Азарова новые граждане страны получили в подарок Конституцию Российской Федерации.

«Вручение паспортов для меня – почетная миссия, потому что я горжусь тем, что я гражданка России. Что бы ни происходило в мире, в стране, вы всегда будете защищены, потому что вы живете в правовом государстве», – сказала Наталья Гречаная.

Четырнадцатилетнему Григорию Глинкину вручили сегодня паспорт одним из первых. По его словам, приглашение на церемонию было для него достаточно неожиданным.

«Это здорово, что паспорта вручают в такой торжественной обстановке. Приятно, что это не просто рядовой случай из жизни, когда ты пришел, взял паспорт и ушел, а целое событие. Это придает особую значимость моменту, заставляет чувствовать волнение перед вступлением во взрослую жизнь», – отметил Григорий.

Поздравить ребят с одним из самых волнующих моментов в жизни каждого человека пришел председатель Совета депутатов округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

«Очень символично, что торжественное вручение паспортов прошло накануне Дня Конституции, который отмечается 12 декабря. Хочу поздравить всех жителей городского округа Мытищи и в первую очередь тех ребят, которые сегодня получили паспорта, с этим важным праздником. Желаю им гордиться тем, что они граждане нашей великой страны с ее безумно богатой историей и славными традициями, и желаю внести достойный вклад в развитие России, чтобы она была сильной и процветающей», – сказал Гореликов.