РИАМО - 10 дек. В Волоколамском городском парке культуры и отдыха открылся новый аттракцион — большая детская карусель «Сказка». Поздравил местных жителей глава Волоколамского округа Михаил Сылка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Карусель изготовлена по итальянской технологии в городском округе Домодедово. На платформе расположены фигуры расписных животных, а сам объект украшен яркой иллюминацией. Первыми на новом аттракционе прокатились дети, которые пришли на праздник.

Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и лично губернатору Московской области Андрею Воробьеву волоколамский городской парк станет еще популярнее среди жителей и гостей округа.

Аттракцион будет работать со среды по воскресенье включительно с 11:00 до 20:00.