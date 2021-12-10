РИАМО - 10 дек. В Московском региональном социально-экономическом институте в Видном состоялось мероприятие, посвященное двум датам – 80-летию Битвы под Москвой и Дню волонтера, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

С марта 2020 года студенты МРСЭИ активно занимаются добровольчеством: раздают защитные маски в аэропорту Домодедово, помогают медработникам в больницах и пунктах вакцинации, доставляют продукты и лекарства пожилым людям. Помимо прочего, студенты участвовали в проведении Всероссийской переписи населения. Волонтерский актив вуза включает в себя более 50 молодых людей.

Пообщаться со студенческим активом приехал глава Ленинского округа Алексей Спасский. Также в ходе мероприятия перед ребятами выступил руководитель местного оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко, он рассказал о поисковой работе и участии членов клуба в исторических реконструкциях.

Алексей Спасский вручил волонтерам награды и выразил уверенность, что студенты МРСЭИ подключатся и к этой важнейшей патриотической деятельности.

«Благодарю ребят за неравнодушие и активное участие в общественной жизни Ленинского округа, а коллектив и руководство вуза – за поддержку молодежных инициатив», - сказал глава муниципалитета.