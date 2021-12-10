РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В подмосковных Люберцах 5 юных жителей округа получили в пятницу свои первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественную церемонию приурочили ко Дню Конституции РФ. Документы передал заместитель главы администрации горокруга Михаил Криворучко.

«Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей, которое является серьезным шагом во взрослую жизнь. В торжественной обстановке вручили ребятам паспорта и поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Владимира Ружицкого», - сказал Криворучко.