РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В подмосковной Балашихе многодетная семья приобрела дом по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Петр и Екатерина Шартнеры воспитывают 7 сыновей и 1 дочь. Ранее семья проживала в квартире общей площадью 59 кв. м, расположенной в городском округе. Их семью включили в сводный список по региону для получения жилищной субсидии в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище» в 2021 году.

«Министерство жилищной политики Московской области по обращению администрации Балашихи выделило семье жилищную субсидию на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области в размере чуть более 13 млн рублей», - говорится в сообщении.

«Министерство жилищной политики Московской области по обращению администрации Балашихи выделило семье жилищную субсидию на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области в размере чуть более 13 млн рублей», - говорится в сообщении.

На полученные денежные средства семья приобрела двухэтажный жилой дом общей площадью 202,8 кв. м, расположенный в Богородском городском округе. В начале декабря Петр и Екатерина с детьми переехали в новый дом, где теперь готовятся встречать Новый год.