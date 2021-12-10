РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске жителям газифицированных многоквартирных домов для безопасности предложили установить в своих квартирах систему автоматического контроля утечки газа (САКЗ), сообщает администрация округа.

Оборудование рекомендовало министерство энергетики Московской области на основании заключения научно-технического совета при министерстве. Его разместили на официальном сайте: https://minenergo.mosreg.ru в разделе «Газовая безопасность» — «Установить систему защиты от утечек газа» — «Сигнализатор загазованности».

Заявку на установку можно оставить по телефонам специализированной организации, осуществляющей в доме техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования или в офисах организации, а также в управляющей организации.

Более подробную информацию по САКЗ можно получить в отделе муниципального жилищного контроля администрации городского округа Подольск по телефонам: 8(496)754-63-89, 8(496)755-57-49. Отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00.

Жителей попросили быть бдительными и не заказывать установку САКЗ у неизвестных организаций. Они могут предлагать некачественный товар по завышенным ценам.

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