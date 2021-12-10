РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В ночь с 10 на 11 декабря в городском округе Люберцы из-за строительства новой транспортной развязки на 27 километре федеральной трассы М-5 «Урал» изменится схема движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помимо этого, движение будет ограничено на выезде с Новорязанского шоссе в сторону Москвы. Проезд будет осуществляться через светофорный объект.

Строительство транспортной развязки выполняют в рамках реконструкции трассы М-5 «Урал». Количество полос увеличат с трех до пять на участке с 19 по 28 километр. Также построят обход поселка Октябрьский с мостом через реку Москва.