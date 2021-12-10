РИАМО - 10 дек. В рамках проведения Года науки и технологий в России, объявленного указом президента РФ, и Российской недели здравоохранения в ЦВК «Экспоцентр» прошел Междисциплинарный форум «Медицина молодая». Его организаторами выступили Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П.Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, сообщили организаторы.

Форум активно поддержали представители органов власти, ведущие ученые, организаторы науки. С приветствиями к участникам обратились заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Галина Карелова, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Своим опытом и наставлениями поделились представители министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

Крайне содержательным и предметным назвал форум «Медицина молодая» ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко. По его словам, организаторам – Международному фонду развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и АО «ЭКСПОЦЕНТР» – удалось собрать уникальную команду ведущих ученых, лидеров здравоохранения, наравне с которыми в диалоге и обсуждениях участвовали молодые исследователи.

Участники со всей России

организаторы форума «Медицина молодая»

Первый Междисциплинарный форум «Медицина молодая» собрал в Москве представителей более 60 профильных вузов, среди которых: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ФГАОУ ВО РУДН, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», ГОУ ВО МГОУ, ФГБОУ ВО РГСУ, НИЯУ МИФИ и 50 крупнейших региональных медицинских вузов.

Благодаря интерактивной платформе у преподавателей, аспирантов, ординаторов и студентов в онлайн-режиме появилась возможность прямого участия в обсуждении наиболее эффективных решений в медицинской науке, отраслевых инноваций, прикладных технологий медицины будущего, а также цифровых возможностей, которые открываются в современном российском здравоохранении.

В работе сессий «Медицины молодой» приняли активное участие и представители российских регионов. В частности, Тверской государственный медицинский университет Минздрава России представил перспективную работу в области иммунотерапии и клеточных технологий как платформы для персонализированной медицины.

«Нам было важно сформировать на форуме единую, инициативную и результативную команду. Молодые ученые не могут и не живут обособленно, они добиваются наивысших результатов в сильном коллективе. Именно так мы выстроили работу и потому итоги обсуждений предельно конкретны и практически полезны. Они работают на будущее молодых специалистов и страны», – подчеркнула президент Фонда биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва.

В рамках Форума впервые было принято решение не просто отреагировать на запрос аудитории в виде вопросов и консультаций, а инициировать работу на двух масштабных дискуссионных площадках. При поддержке и активном участии главных внештатных специалистов Минздрава России был организован биомедицинский модуль «Полипептидная терапия. Новые возможности для России», онлайн-дискуссии которого вызвали значительный интерес медицинского сообщества. 1243 участника из более чем 100 городов и населенных пунктов большинства регионов России следили за обсуждением результатов применения методов полипептидной терапии. В партнерстве с РМАНПО АНО «Национальные приоритеты» и медицинскими институтами развития ПАО «Сбербанк» состоялась форсайт-сессия «Вы нужны России: наставничество и трудоустройство молодых медицинских специалистов».

Договор о намерениях

Отдельным стратегически важным событием в рамках мероприятия стало подписание соглашения между президентом Международного Фонда развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатериной Дибровой и генеральным директором Московского центра инновационных технологий здравоохранения Вячеславом Вячеславовичем Шулениным.

В основу соглашения легли намерения о содействии международному научно-исследовательскому обмену в сфере инновационных решений и биомедицинских технологий, содействие в апробации и научно-клинической экспертизе на базе пилотных медицинских организаций Москвы инновационных биомедицинских препаратов, стандартов лечения, основанных на принципах персонализации, а также проведение совместных и перекрестных образовательных мероприятий. Целью соглашения является предоставление практических инструментов для реализации новый идей, стартапов и других инициатив для молодого медицинского сообщества.

По результатам работы научно-практических сессий «Медицины молодой» программным комитетом была представлена резолюция. В итоговом документе, в частности, предложено определить здравоохранение пилотной площадкой в реализации президентской задачи по закреплению статуса молодого ученого. Также рекомендовано одновременно системно проработать нормативно-правовое положение о молодых специалистах в науке, здравоохранении и образовании.

Среди других инициатив – выработка единых стандартов в оценке инновационного вклада молодых ученых не только на принципах стартапов, но и «по результату», а также разработка профильных программ с учетом задач развития страны, где самореализация нового поколения ученых является составным элементом общей программно-проектной деятельности.

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